Nek riabbraccia i fan con un nuovo tour in Italia e all'estero

Nek è pronto a riabbracciare il suo pubblico. Filippo Neviani riparte infatti con "Nek Hits - Live 2025", una serie di concerti previsti per questa estate. Nell'attesa, però, tornerà live per 2 appuntamenti all'estero: il 7 marzo a Malta e il 31 maggio in Estonia. Da luglio, invece, il cantautore attraverserà l'Italia con un viaggio attraverso i più grandi successi di una carriera di oltre trent'anni.