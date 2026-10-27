Neil Young chiede 10 milioni di dollari di risarcimento a Donald Trump

È la seconda volta che Young intenta una causa contro una delle organizzazioni di Trump per l’uso non autorizzato della canzone. Lo aveva già fatto nel 2020, contro la società “Donald J. Trump for President Inc.” Trump aveva raggiunto un accordo, promettendo, secondo la denuncia di Young, che la sua organizzazione “non avrebbe mai più utilizzato Rockin’ in the Free World senza il permesso di Young”.