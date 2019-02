Negrita, 25 anni di carriera: "Siamo adulti e maturi, ora 'I ragazzi stanno bene'"

Dopo 16 anni i Negrita tornano in gara a Sanremo, nell'anno in cui festeggiano i 25 anni di carriera. Al Festival portano "I Ragazzi Stanno bene" che fa parte della raccolta "I Ragazzi Stanno bene 1994-2019" in uscita l'8 febbraio, che ripercorre la storia della band toscana. Più maturi e consapevoli, hanno messo da parte i fantasmi del passato (e la delusione per quel debutto all'Ariston) e spiegano: "Ci avevano chiamato anche un anno fa, ma non c'erano i tempi tecnici e declinammo l'invito".

"'I Ragazzi stanno bene' è un rifiuto. È la non accettazione di certe storture che la società contemporanea ci regala e ci impone ogni giorno. A questa età, poter urlare: 'Non mi va!', diventa un fatto altamente liberatorio e alla fine, per chi vede le cose come noi, anche incoraggiante. Poterlo poi urlare davanti a milioni di italiani ogni sera, per almeno quattro sere, è il top", racconta la band formata da Pau, Drigo e Mac.



A proposito della loro prima apparizione sul palco del Teatro Ariston, rivelano: "Quell'esperienza del 2003 ha lasciato il segno. Fu una scelta acerba, con un brano sbagliato (Tonight, mai più eseguito neppure dal vivo, ndr). Arrivammo terzultimi e non ce la vivemmo bene".



Il brano sanremese farà parte della raccolta celebrativa: "La prima raccolta fu pubblicata nel 2003. Esattamente dopo la nostra prima apparizione sanremese. Magari significa qualcosa..."