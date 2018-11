Negli Usa parte la marcia verso gli Oscar di "Dogman"

Il protagonista, Marcello Fonte, già Palma d'Oro come migliore attore a Cannes, sta accompagnando "Dogman" negli Stati Uniti e si è detto ottimista in chiave Oscar. Come non accadeva da anni per via della scelta di candidati deboli o improbabili, ora il film di Garrone potrebbe davvero ambire a un posto nella cinquina finale che si giocherà l'Academy Award per il film straniero.



"E' un film straordinario, un film aperto, che cambia di significato a seconda del luogo da dove lo si guarda. Fare questo film è stato come fare l'amore, come avere un orgasmo. Sensazioni incredibili. Incontrare Matteo, ha proseguito l'attore, è stato un colpo di fortuna molto importante. Mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto e mi ha salvato la vita. Ero in un momento molto critico, mi stavo perdendo e avevo bisogno di questa esperienza. Ora mi sento un uomo migliore e se mi guardate bene sono anche più bello di prima", ha dichiarato l'attore a latere della proiezione a Los Angeles.



Adesso bisognerà aspettare il 22 gennaio, quando l’Academy annuncerà al mondo le candidature agli Oscar 2019.