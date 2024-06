Ai Nastri d'Argento trionfa Matteo Garrone: "Io capitano" vince sette premi

Ben cinque Nastri, compreso un riconoscimento per i produttori, vanno a "Palazzina Laf" di Michele Riondino: miglior sceneggiatura (di Riondino con Maurizio Braucci), miglior attore protagonista (Riondino), attore non protagonista Elio Germano e migliore canzone originale, "La mia terra" di Diodato. La migliore commedia è Un Mondo a Parte di Riccardo Milani prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle in associazione con Medusa Film. Migliori attrici sono Micaela Ramazzotti, protagonista del suo stesso film d'esordio, "Felicità", e Isabella Rossellini, non protagonista nel film di Alice Rohrwacher "La Chimera". Per la commedia ex aequo tra Virginia Raffaele di "Un Mondo a Parte" e Pilar Fogliati che vince (per il secondo anno consecutivo) con Maurizio Lombardi per "Romeo è Giulietta".