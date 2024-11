NaraBara oltre i confini: tra jazz e folk mistico mongolo per la prima volta in Italia

Dopo l'album di debutto "Hamt Zamin Hümüs" (Nomad City, 2023) e il tour acclamato in Cina, i NaraBara hanno continuato a sperimentare il loro jazz pan globale, che abbraccia e bilancia il canto tuva, l'afro jazz, il funk e strumenti tradizionali. E' arrivato il recente Ep "Dab Hi" a inizio anno e quindi il nuovo singolo che spinge ulteriormente i confini della loro musica. Il titolo, che in tibetano e mongolo significa "Saturno" e "sabato", simboleggia momenti fugaci di riposo e riflessione. Anche musicalmente il brano riflette questo tema, non chiudendo mai la metrica del groove alla sesta battuta, alla costante ricerca di qualcosa di sfuggente.