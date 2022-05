Napoli, Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco: "E' sveglio e cosciente"

Con un breve bollettino medico i sanitari dell'Ospedale Cardarelli di Napoli tranquillizzano i fan di, preoccupati per il suo stato di salute dopo la caduta dal palco del Teatro Diana di Napoli durante lo show "Sogno e son desto". L'incidente di scena aveva portato all'immediata sospensione dello spettacolo e al ricovero del cantautore partenopeo. Tanta la paura in sala , come ha raccontato una testimone a Tgcom24, raggiunta nell'immediato.

frattura costale

"Gli esami effettuati - si specifica nel bollettino del Cardarelli - hanno messo in evidenza la presenza di unaalla settima costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni".

Massimo Ranieri, 71 anni, sta, dunque, bene e ha passato una notte tranquilla. Tanto spavento e, per fortuna, solo una costola rotta per la caduta avvenuta mentre scendeva la scala che porta dal palco alla platea, poco dopo l'inizio del suo concerto al Teatro Diana, mentre cantava il terzo pezzo in scaletta, uno dei suoi successi, "Vent'anni".

Il cantante, rimasto a terra a lungo, ha battuto la schiena. E' stato soccorso dagli operatori del 118 e portato al Cardarelli dove è rimasto sotto osservazione in via precauzionale. "Non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente", avevano confermato sulle prime dal suo staff.

L'artista, secondo quanto trapelato sempre dal suo staff, sarebbe pronto alle dimissioni, ma si attendono ulteriori valutazioni dei medici del Cardarelli che arriveranno con il prossimo bollettino.

Intanto, il Teatro Diana comunica che "a seguito dell'infortunio occorso all'artista, le repliche dello spettacolo 'Sogno e son desto' sono momentaneamente sospese". E in attesa di nuove comunicazioni, la direzione del teatro "abbraccia Massimo Ranieri con affetto e gli augura una prontissima guarigione".