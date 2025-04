Nanni Moretti è tornato a casa e si collega per l'"Ecce Bombo" restaurato: "Spiace non esserci"

Così Moretti ha raccontato che "prima dell'uscita di un film nelle sale, un regista lo vede in piccole salette private. Ricordo bene una proiezione di Ecce bombo in una saletta del quartiere Prati alla presenza del mio montatore e del produttore Mario Gallo. Usciti dalla proiezione andammo a passeggiare e il produttore mi disse di considerare Ecce bombo come quei figli più problematici. Come quel figlio che ti dà più pensieri degli altri…! Non mi aspettavo quel successo quindi per due ragioni: da una parte appunto perché era un film doloroso. Eppure notai che il pubblico al tempo continuava a ridere anche quando non ce ne era bisogno. Ad esempio quando il personaggio di Mirko parla di una ragazza, e commenta 'è schizofrenica', tutto il pubblico rideva anche se non ce ne era motivo…! Lo ho rivisto a fine agosto 2024 alla Mostra del cinema di Venezia e ho notato che il pubblico di ragazzi per fortuna non rideva a quella scena. Adesso viene accettato anche lato doloroso del film".