Musica, risate e un pizzico di follia: in "Manicomic" una scatenata Rimbamband

S'intitola " Manicomic " la nuova sfida della Rimbamband , gruppo comico e teatral-musicale pugliese. Con la regia di Gioele Dix lo spettacolo arriva al teatro Leonardo di Milano , dal 14 al 24 marzo, dopo il successo ottenuto nelle prime tappe pugliesi di debutto. In scena, in un imprecisato luogo di cura, un medico segue i suoi quattro pazienti più gravi, affetti da varie patologie le cui cure saranno... tutte da ridere.

Renato ha frequenti disturbi di personalità multipla, Francesco, il “Rosso”, è un po' Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Vittorio è un alcolizzato cronico, mentre Nicolò ha una grave forma di “neomelodite” ossessiva compulsiva. Come combattere tutto ciò? Con la musicoterapia, l'ippoterapia, l'elioterapia, lo sport e lo psicodramma, ossia la cura delle nevrosi attraverso l’improvvisazione teatrale. Ce n'è di che uscire pazzi, insomma! Un medico e quattro pazienti in uno show delirante, surreale, esilarante come solo i cinque artisti pugliesi sanno fare.