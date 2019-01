Musica, morto il compositore Michel Legrand

Legrand ha vinto per la prima volta un Oscar nel 1969 per la canzone “I mulini del mio cuore” tratto dal film “L'affare di Thomas Crown”. Poi per “Summer of '42” nel 1972 e per “Yentl” nel 1984. Ha anche vinto cinque Grammy. Legrand avrebbe dovuto tenere due concerti a Parigi ad aprile per l'evento “Michel Legrand & Friends”.