il decimo disco della rock band

I Muse tornano con un nuovo album "The wow! Signal"

Dopo "Will of the People", la band di Matt Bellamy anticipa il nuovo progetto con il singolo "Be With You"

20 Mar 2026 - 16:34
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Un ritorno spaziale, si potrebbe dire. Dopo l'acclamato "Will Of The People" del 2022, che ha debuttato al primo posto nelle classifiche "Top Rock Albums" e "Top Alternative Albums" di Billboard, i Muse, gruppo di spicco dell'alternative rock inglese, annunciano il loro prossimo decimo album in studio, "The Wow! Signal", in uscita il 26 giugno. In collaborazione con Sent Into Space, la band ha inviato un tablet a 33 km di altezza nell'atmosfera per presentare in anteprima il video di "Be With You", nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album. 

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Il sound del singolo

  Il brano è accompagnato da un video musicale ufficiale diretto da Nico Paolillo (regista di videoclip per i Deafheaven e i Bad Omens), con protagonista l'attrice Ella Balinska ("Resident Evil", "The Occupant"). Il video si apre con il suono di un organo da chiesa e la voce epica di Matt Bellamy, per poi lasciare spazio a un'elettronica trascinante e culminare in un rock bruciante.

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Il significato dietro al titolo

  "The Wow! Signal" prende il nome da un mistero interstellare curioso: nel 1977 venne rilevato un potente impulso radio di 72 secondi, proveniente dalla costellazione del Sagittario, con una larghezza di banda e un'intensità che suggerivano una possibile origine extraterrestre. L'astronomo che scoprì l'anomalia cerchiò la sequenza "6EQUJ5" e scrisse "Wow!" sulla stampa accanto a essa, dando questo nome al segnale. Con "Be With You" si ha solo un primo assaggio di "The Wow! Signal", ma i temi sembrano essere già chiari: un grande insieme di mistero cosmico e la possibilità di entrare in contatto con qualcosa di molto più grande di noi stessi.

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