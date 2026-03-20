I Muse tornano con un nuovo album "The wow! Signal"

"The Wow! Signal" prende il nome da un mistero interstellare curioso: nel 1977 venne rilevato un potente impulso radio di 72 secondi, proveniente dalla costellazione del Sagittario, con una larghezza di banda e un'intensità che suggerivano una possibile origine extraterrestre. L'astronomo che scoprì l'anomalia cerchiò la sequenza "6EQUJ5" e scrisse "Wow!" sulla stampa accanto a essa, dando questo nome al segnale. Con "Be With You" si ha solo un primo assaggio di "The Wow! Signal", ma i temi sembrano essere già chiari: un grande insieme di mistero cosmico e la possibilità di entrare in contatto con qualcosa di molto più grande di noi stessi.