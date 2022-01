Muse, contro il bullismo in "Won't Stand Down" Matt Bellamy diventa un cyber-burattinaio

Tornano i Muse . A quasi quattro anni dall'ultimo album "Simulation Theory", la band inglese ha pubblicato un nuovo brano dal titolo " Won't Stand Down ". "E' un brano su come difendersi dai bulli, che sia al parco giochi, al lavoro od ovunque - spiega Matt Bellamy -. Proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività".

Canzone perfettamente coerente con il percorso dela gruppo, "Won't Stand Down" è un inno da arena con chitarre pesanti e distorsioni del tipo industrial. Nel video diretto dal regista Jared Hogan e girato a Kiev in Ucraina, Matt Bellamy incarna una figura fragile e misteriosa che, manipolando le menti di un esercito oscuro come una sorta di cyber- burattinaio, ne trafuga l'energia collettiva per trasmutarsi in un essere potenziato.

