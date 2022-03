Muse, il nuovo album è "Will of the People": "Influenzato dalla crescente incertezza e instabilità nel mondo"

A gennaio è uscito il primo inedito "Won’t Stand Down" , che sarà nel disco insieme al nuovo singolo "Compliance" pubblicato il 18 marzo. Matt Bellamy ha spiegato che il nuovo lavoro del terzetto "è influenzato dalla crescente incertezza e instabilità nel mondo. La pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell'ordine globale hanno influenzato Will Of The People".

Il leader dei Muse ha raccontato: "Will Of The People è nato tra Los Angeles e Londra. È stato un periodo di preoccupazione e spaventoso per tutti noi poiché l'impero occidentale e il mondo naturale, che ci hanno cullato per così tanto tempo, sono veramente minacciati. Questo album è un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo".

In attesa di vedere i Muse in Italia per un'unica data, fissata per il 17 giugno, al Firenze Rocks, il trio ha pubblicato "Compliance", a proposito della quale Bellamy ha detto: "E' sulla sottomissione a regole autoritarie e a rassicuranti falsità per essere accettati in un gruppo. Le gang, i governi, i demagoghi, gli algoritmi dei social media e le religioni ci seducono nei momenti di vulnerabilità, creando regole arbitrarie e idee distorte a cui conformarci. Ci vendono miti confortanti, dicendoci che solo loro possono spiegare la realtà mentre simultaneamente diminuiscono la nostra libertà, autonomia e pensiero indipendente. Non siamo solo costretti, siamo ammassati, spaventati e incitati a produrre quotidianamente '2 minuti di odio' contro un gruppo di loro scelta e a chiudere un occhio sulla nostra voce interna di ragione e compassione. Hanno solo bisogno della nostra conformità".

Il loro ultimo album "Simulation Theory" aveva debuttato alla posizione #1 in tantissimi Paesi, il sesto a debuttare alla posizione in testa alla classifica album in U.K. Dalla loro formazione nel 1994, i Muse hanno pubblicato otto album in studio, vendendo oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo e ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui due Grammy Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, undici NME Awards e sette Q Awards.

I Muse tornano con il singolo "Won't Stand Down" Da video 10 di 10 Da video 9 di 10 Da video 8 di 10 Da video 7 di 10 Da video 6 di 10 Da video 5 di 10 Da video 4 di 10 Da video 3 di 10 Da video 2 di 10 Da video 1 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: