Il progetto multimediale di Murcof per Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024

Il progetto è articolato in due formati, presentato per la prima volta in Italia in occasione di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura, che vede coinvolti uno dei protagonisti di punta dell’elettronica contemporanea e uno dei visual designer più innovativi della scena internazionale: concepito nel corso del 2023 nel corso di una residenza artistica all'IRCAM (l’Istituto per la ricerca e la coordinazione acustica/musicale del Centre Pompidou di Parigi, anche coproduttore), dove ha debuttato lo scorso dicembre.

Tgcom24

Il progetto di Murcof a Pesaro "Twin Color" sarà presentato al pubblico in due tappe successive, che corrispondono alle due differenti declinazioni del progetto: venerdì 24 maggio con un live show al Teatro Sperimentale, da lunedì 27 maggio a domenica 9 giugno con un’installazione site-specific creata dai due artisti su misura per gli spazi della Sonosfera, anfiteatro tecnologico sito all’interno di Palazzo Mosca unico al mondo per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica.

Il live e l'installazione "Twin Color" racconta la vita che si cela in una immaginaria foresta dell’Europa Occidentale in una sera di inizio autunno e gli eventi, strani e misteriosi, che vi accadono man mano che ci si addentra nella profondità della notte, minacciandone lo stato di apparente integrità e quiete. La musica del live realizzata da Murcof, è costruita su synth, delay e saturazioni creando un rapporto di intima simbiosi con le immagini di Simon Geilfus. "Twin Color: They Glow!" è invece una produzione originale site-specific realizzata su misura per la Sonosfera: partendo da una sezione specifica di Twin Color, i due artisti hanno creato un'opera che sfrutta il sistema di proiezioni a 360° e il campo sonoro sferico ad alta definizione del luogo e che, adottando una modalità dinamico-procedurale, accoglie al suo interno elementi di casualità grazie all’imprevedibile innesco reciproco di input e varianti audio e video. L’installazione è un corpo vivo e mai uguale a se stesso, un mondo virtuale avventuroso, tridimensionale e ultra-realistico: un’esperienza immersiva unica, sempre differente dal momento che nessuno spettatore assisterà alla medesima installazione