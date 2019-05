Mr. Rain riparte da "La somma", unendo le forze con Martina Attili

Reduce dal successo del suo ultimo album, "Butterfly Project", Mr. Rain riparte dunque da un duetto, dopo il successo avuto con quello con Annalisa nel brano “Un domani”. Lo fa scegliende un'interprete decisamente originale e dalla personalità spiccata come Martina Attili. "La canzone è uno sfogo personale, come tutti i miei brani è preso dalla mia esperienza - spiega -. Parlo di una relazione finita, dove le colpe sono sempre condivise. Ho pensato subito a una voce femminile e in particolare a quella di Martina. l'ho scoperta grazie a "X Factor" e a "Cherofobia". Mi è subito piaciuta la sua voce e i temi che tratta nelle canzoni".



Nonostante la Attili sia un'autrice in questo caso si è messa a disposizione di Mr. Rain come interprete. "Il testo è stato scritto tutto da luin ma mi sono subito trovata a mio agio con le liriche - dice -. Trovo che ci si possa identificare chiunque". Inoltre per lei era già importante entrare a far parte di questo progetto, "Seguo Mr. Rain da diversi anni quindi quando ho ricevuto la sua chiamata non mi sembrava vero".



I due non escludono una nuova collaborazione in futuro, tanto più che hanno imparato a conoscersi. "Per me è stata una sorpresa scoprire che siamo entrambi molto introversi" dice lui, mentre Martina ha preso ogni cosa senza farsi sorprendere. "Non mi ero fatta nessuna idea su di lui, non avevo pregiudizi quindi non ce stata nemmeno l'occasione di trovarsi spiazzati".



Adesso lui è concentrato sul nuovo album. "Questo è il primo singolo del mio nuovo progetto, prodotto con Marco Sissa - spiega -. Sto lavorando all'album e ormai sono quasi alla fine del lavoro. Rispetto a 'Butterfly Effect' il mondo di riferimento è sempre quello, diciamo che sarà una versione 2.0 di quel lavoro".