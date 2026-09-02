In anteprima alla Mostra di Venezia, “Nonostante tutto”

L’adolescenza è il tempo in cui si scopre chi siamo davvero, procedendo per prove, errori, cambi di direzione e nuove possibilità. È un’età in cui si è molte cose insieme, senza esserlo ancora del tutto. È proprio in questo delicato momento della vita che una diagnosi oncologica può arrivare come una forza capace di sconvolgere e ridefinire ogni cosa: il rapporto con il proprio corpo, con gli altri, con il futuro e, prima ancora, con la propria identità. Scritto da Cristiano Nardò e Tobia Passigato e diretto da Cristiano Nardò, “Nonostante tutto” nasce per raccontare questa esperienza attraverso lo sguardo dei giovani pazienti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dando spazio non alla malattia, ma alle persone che la attraversano.