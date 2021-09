Morto per overdose l'attore Michael Williams, star di "The Wire" e "Boardwalk Empire"

Michael K. Williams, 54enne star delle serie tv "The Wire" e "Boardwalk Empire", è stato trovato morto dal nipote nel suo appartamento a Brooklyn per una sospetta overdose di eroina o fentanyl. L'attore era stato per cinque volte candidato a un Emmy, anche quest'anno come miglior attore non protagonista per "Lovecraft Country". Williams non aveva mai fatto mistero della sua lunga battaglia contro la droga.

L'attore è stato rinvenuto da suo nipote in salotto e al momento l'unica ipotesi delle autorità è quella di decesso per overdose. L'attore era noto principalmente per il ruolo di Omar Little nella serie tv "The Wire" e per quello di Chalky White di "Boardwalk Empire".

Williams non aveva mai nascosto al pubblico i suoi problemi di dipendenza. Anche durante le riprese di "The Wire" aveva infatti ammesso che il personaggio di Little, che deruba i trafficanti di stupefacenti, aveva avuto conseguenze nella sua vita reale.