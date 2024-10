Nel lungo post dedicato a Di'Anno, l'etichetta del cantante, riassume la gloriosa carriera dell'artista: "Nato a Chingford, East London, il 17 maggio 1958, Paul si è fatto conoscere per la prima volta come cantante della band heavy metal inglese Iron Maiden tra il 1978 e il 1981. Ha cantato nel loro rivoluzionario album di debutto "Iron Maiden", e nell'influente successivo album, "Killers".

Da quando ha lasciato gli Iron Maiden, Paul Di'Anno ha avuto una carriera discografica lunga e movimentata con "Battlezone" e "Killers", oltre a numerose uscite da solista e apparizioni come ospiti.

Nonostante negli ultimi anni sia stato turbato da gravi problemi di salute che lo hanno costretto a esibirsi su una sedia a rotelle, Paul ha continuato a intrattenere i suoi fan in tutto il mondo, collezionando oltre 100 spettacoli dal 2023.

Il suo primo album retrospettivo sulla carriera, The Book of the Beast, è stato pubblicato nel settembre 2024 e conteneva i momenti salienti delle sue registrazioni da quando ha lasciato gli Iron Maiden". Il post si conclude con un vero e proprio omaggio e una sorta di appello ai fan perché lo ricordino sempre: "I Conquest Music sono orgogliosi di aver avuto Paul Di'Anno nella nostra famiglia di artisti e chiedono alla sua legione di fan di brindare in sua memoria".