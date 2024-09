È morto il musicista brasiliano Sergio Mendes, ottenne fama mondiale con "Mas que nada"

Nel 1961 Mendes formò il suo primo gruppo, il Sexteto Bossa Rio, incise "Dance Moderno", e cominciò a girare in tour in Europa e negli Stati Uniti. Nel 1964 si trasferì definitivamente a Los Angeles e con il suo nuovo gruppo, i Brazil '65, firmò un contratto con la Capitol Records e poi con la Atlantic Records. Tuttavia i risultati di vendita non furono brillanti e Mendes fece un nuovo accordo con la A&M, con la quale registrò "Sergio Mendes and Brasil '66". Il disco, pubblicato in tutto il mondo, ebbe grande successo, soprattutto grazie alla trascinante "Mas que nada" (scritta da Jorge Ben) e alla bravura delle due vocalist Lani Hall e Bibi Vogel. Grazie a questo singolo Mendes divenne una vera e propria leggenda mondiale della bossa nova.

Dopo una serie di album con esiti alterni, fu soltanto nel 1983, con "Never Gonna Let You Go", che bissò il successo di Sergio Mendes and Brasil '66.

Mendes si è esibito anche alla Casa Bianca per i presidenti Lyndon B. Johnson e Richard Nixon.