Addio a Luciano Manzalini, la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri

È morto il 13 gennaio nella clinica Villa Paola di Bologna Luciano Manzalini, il "secco" del duo comico dei Gemelli Ruggeri. Sui social lo ha ricordato Eraldo Turra, il suo Gemello: "Luciano se ne è andato, povero amico mio". Nato a Milano, ma bolognese d'adozione ormai da decenni, Manzalini aveva appena compiuto 74 anni. Insieme a Turra formava (dal 1979) i Gemelli Ruggeri. Il loro umorismo surreale ha attraversato gli anni Ottanta, arrivando fino ai Duemila e facendo ridere schiere di appassionati a teatro e in tv.