E' morto Giorgio Antonini, attore e controfigura di Indiana Jones e James Bond

A ricordarlo sui social sono in tanti, tra cui il regista Stefano Reali che in un post su Facebook lo omaggia con toccanti parole: "Dolore per la scomparsa di Giorgio Antonini. Era un grande stunt coordinator, e un uomo buono.Ci avevo fatto un paio di film tanti anni fa, poi non l'avevo più incontrato, come capita spesso, nel mestiere. Me lo ricordo come un atleta spettacolare, e un ragazzo di sani principi. Non sapevo che ultimamente avesse combattuto per cinque anni contro un mieloma. Non sapevo più niente di lui, se non il fatto che vedevo spesso il suo nome nei titoli di coda di film americani di alto budget. Spero sia stato sereno fino alla fine, così come lo avevo conosciuto io. Non aveva neanche sessant'anni. Buon viaggio, Giorgio. Mancherai a tanti".