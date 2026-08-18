È morto Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top

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È morto a 77 anni il celebre batterista degli ZZ Top, Frank Beard. Il musicista si è spento martedì 18 agosto nel suo ranch di Richmond, in Texas, circondato dall'affetto della sua famiglia. Beard lascia la moglie, Debbie Meredith, e tre figli.
Il gruppo
Gli ZZ Top hanno venduto oltre 50 milioni di dischi e hanno avuto sei singoli al numero 1 nella classifica Mainstream Rock Airplay di Billboard. La band, formatasi nel 1969, era nota per successi come "Sharp Dressed Man" e "Legs". Hanno mantenuto la formazione originale per oltre cinque decenni. Il loro stile unico e il loro umorismo li hanno resi popolari a Hollywood e su MTV.
Il ricordo su Facebook
Il gruppo, composto da Billy Gibbons (voce e chitarra) e Elwood Francis, il bassista che ha sostituito ufficialmente lo storico membro Dusty Hill dopo la sua scomparsa nel 2021, ha ricordato così lo storico componente del trio:
"Oggi io ed Elwood abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi, oltre a un grande e autentico figlio del Texas. Il suo caratteristico *backbeat* è stato fondamentale per mantenere gli ZZ Top ai vertici."
Cancellate due date del tour
Annunciata anche la cancellazione di due tappe del loro tour. "In seguito alla scomparsa di Frank, gli ZZ Top hanno cancellato i prossimi concerti a Salt Lake City e Colorado Springs. La band riprenderà il tour in corso, "The Big One!", questo fine settimana con due date all'Austin City Limits, una delle sedi preferite di Frank e in una città che per lui era stata una sorta di seconda casa.