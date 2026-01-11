Addio a Bob Weir,  "l'altro fondatore" dei Grateful Dead

Il viaggio musicale di Weir era cominciato quando aveva appena 16 anni: seguendo il suono di un banjo era entrato in un negozio di musica di Palo Alto e ci aveva trovato Jerry Garcia. I due suonarono assieme tutta la notte: fu l'origine dei Grateful Dead a cui poi si aggiunsero Ron 'Pigpen' McKernan, Phil Lesh e Bill Kreutzmann: i cinque membri fondatori della band.