Nato e cresciuto a Cleveland, in Ohio, Bill ha prestato servizio nell'Air Force per 8 anni e ha lavorato in Ibm e come venditore di automobili prima di trasferirsi a New York per iniziare la sua carriera di attore. Un giorno, quando ancora vendeva automobili, un cliente gli chiese se voleva recitare in uno spettacolo teatrale. Cobbs è apparso per la prima volta sul palco nel 1969. Dopo aver recitato al teatro di Cleveland si è trasferito a New York dove si è unito alla Negro Ensemble Company, recitando al fianco di Ossie Davis e Ruby Dee.