Gli inizi

Nato a Brooklyn nel 1934 da una famiglia ebrea di origini ucraine, russe e tedesche, negli anni 50 diventa membro della compagnia comica Second City di Chicago, mentre scrive e canta canzoni folk, e pubblica racconti di fantascienza. Dopo aver fatto il suo debutto al cinema nel film del 1957 "Calypso Heat Wave", Alan Arkin ottiene il primo ruolo importante nel film "Arrivano i russi, arrivano i russi" (1966) di Norman Jewison, per il quale viene candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista, mentre tre anni dopo è il giovane sordo protagonista di "L’urlo del silenzio", per cui ottenne la sua seconda candidatura all’Oscar, come migliore attore protagonista. In quegli anni è protagonsita in "Gli occhi della notte" (1967) "Sette volte donna" (1968) di Vittorio De Sica, "L’infallibile ispettore Clouseau?" (1968"), "Comma 22" (1970) di Mike Nichols, "Amiamoci così, belle signore" (1972) di Gene Saks, "Pazzo pazzo West!" (1975) di Howard Zieff, e ancora, "Una strana coppia di suoceri" (1979) di Arthur Hiller, "Il grande imbroglio" (1986) di John Cassavetes.