E' morto Alain Delon: il leggendario attore si è spento circondato dalla famiglia

Lo salvano la passione per la giovane attrice Brigitte Auber e l'incontro con Jean-Claude Brialy che, colpito dalla sua bellezza, lo invita al Festival di Cannes e lo incoraggia a tentare la carriera del cinema. Deloin si trasferisce a Roma, rifiuta un contratto in esclusiva per Hollywood, torna in Francia e accetta la proposta di Yves Allegret che lo sceglie per "Godot". E' il 1957, Alain Delon esordisce sul grande schermo e di lì in poi per oltre 30 anni non si fermerà più. In carriera collezionerà 95 film come attore, 30 come produttore, tre da regista.