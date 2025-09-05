E' morta Pia Velsi, la nonna Trieste di "Parenti Serpenti": aveva 101 anni

Nel corso della sua attività nel mondo del cinema ha lavorato con molti noti registi, come Nanni Loy e Renato Castellani; tra le sue numerose apparizioni cinematografiche sono da ricordare le brevi ma efficaci caratterizzazioni nei film di Luciano De Crescenzo (la signora del cavalluccio rosso in "Così parlò Bellavista" e la signora della "mezz'ora" in "32 dicembre"). Ma tra i suoi ruoli più noti c'è quella di cco-protagonista in "Parenti serpenti" film cult di Mario Monicelli, in cui interpreta nonna Trieste, la moglie di Paolo Panelli. Dalla seconda metà degli anni settanta, con il ruolo di prima attrice comica, si è dedicata alla sceneggiata napoletana, unendosi con la compagnia di Mario e Sal da Vinci e portando in scena sui maggiori palcoscenici d'Italia numerose commedie musicali. Ha lavorato anche in televisione, recitando in fiction come "Don Matteo" e "Le ali della vita". Per molti anni ha interpretato una suora in una serie di spot pubblicitari per le acque Uliveto e Rocchetta, insieme ad Alessandro Del Piero e Cristina Chiabotto, e ha partecipato anche alla serie televisiva "Tutti pazzi per amore". Nel 2010 ha recitato nella miniserie TV per Rai Uno dal titolo "Il signore della truffa", accanto a Gigi Proietti, nel ruolo della vedova Nencioni.