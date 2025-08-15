Inutile rievocare tutti gli episodi di una trama che passa da una scena all'altra sul filo dei ricordi del Perozzi e che si avvale del calibrato e velocissimo montaggio imposto da Ruggero Mastroianni, mentre le musiche di Carlo Rustichelli contribuiscono a un sapore nostalgico del racconto che va di pari passo con la sua irresistibile comicità. Infatti la cornice ideata dagli autori ci racconta di una livida alba fiorentina in cui il giornalista Perozzi, rientrando a casa dopo la veglia notturna nella redazione del fiorentino "La Nazione", si ribella al sonno, alla normalità della sua vita da divorziato sempre criticato da moglie e figlio e sogna un'altra giornata di vagabondaggi con i suoi amici "bischeri" per "una giornata che non ci sarebbe mai più stata". Alla fine del film, quando finalmente ha rivisto tanti momenti indimenticabili, Perozzi si stende a letto e viene colto da un infarto fulminante. La sua ultima "supercazzola" è dedicata al prete chiamato al capezzale e al funerale gli amici, riuniti, si sciolgono in pianto che dopo poco si tramuta in una risata irrefrenabile, in onore alla vita che comunque prosegue. In queste due scene c'è tutta l'anima malinconica di Germi, ma anche il cinismo, solo apparente, del suo degno continuatore, Mario Monicelli che oggi possiamo riconoscere tra gli artisti più grandi del nostro cinema. "La vera felicità - diceva il regista - è la pace con se stessi. E, per averla, non bisogna tradire la propria natura". Questa è la natura dei personaggi di "Amici miei" e per questo restano campioni assoluti di un'umanità che non smette di essere attuale