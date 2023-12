Il cantante è riuscito per la prima volta a riunire le tre ragazze per le feste

E' il primo Natale che il cantante trascorre con tutte e tre le ragazze, avute da diverse relazioni: Anna Lou , nata il 20 giugno 2001 dalla storia d'amore ormai finita con Asia Argento, Lara avuta nel 2012 da Jessica Mazzoli e la piccola Maria Eco, nata nel 2020 dalla sua attuale compagna Alessandra Cataldo. "Le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme". Una chiusura d'anno in bellezza quindi per l'ex Bluvertigo, che, soprattutto negli ultimi mesi, è stato travolto da molte polemiche.

Tgcom24

Problemi su problemi Non è stato un anno "semplice" infatti questo 2023 per Morgan, che ha avuto come epilogo i non pochi problemi sorti durante e dopo la sua partecipazione a "X Factor", a novembre, da cui è stato licenziato con uno strascico di accuse e polemiche social e non solo da parte degli altri giudici, in primis Fedez e dalla produzione stessa.

Non era andata meglio l'estate, quando durante il concerto di agosto a Selinunte, aveva messo in scena un siparietto con fuochi d’artificio tra invettive contro il pubblico e offese omofobe.

E per finire il processo per stalking e diffamazione iniziato in questi giorni a Lecco, per le accuse di una sua ex, una musicista 32enne, che ha denunciato il cantante per i suoi messaggi volgari sui profili social.

Amori e litigi Per non parlare della sua vita sentimentale e professionale, sempre in bilico tra forti turbolenze e cadute di stile e sempre spiattellata sulla piazza social (e anche in tribunale) e nei talk show e giornali di gossip. Come quando, nel 2019, Jessica Mazzoli, madre di Lara, lo accusò di essere un padre distante e lui rispose, nel salotto di Barbara D'Urso: "Mi ha incastrato, ma io amo Lara".

Per non parlare delle sfuriate con Asia Argento, che Morgan ha ammesso di non avere "smesso di amarla" e delle questioni legali per il mancato mantenimento di Anna Lou sfociate poi nel pignoramento della sua casa-studio di Monza.

Insomma questo Natale "in famiglia", ci voleva proprio per Morgan, anche solo per riequilibrare un poco questa sua vita "spericolata" e sempre sull'orlo del baratro.