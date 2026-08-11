Morgan Freeman, il suo primo album blues a 89 anni

Non è una novità che un attore riscopra una passione per la musica. La lista è lunghissima e conta qualcuno che è riuscito ad avere successo in entrambe le carriere (si pensi a Tom Waits o a Donald Glover aka Childish Gambino) e chi ha vissuto l'avventura fuori dallo schermo come un divertissement (Bruce Willis o il disastroso Steven Segal). Certo in questo caso ciò che colpisce è che Freeman abbia deciso di lanciarsi in una nuova avventura alla soglia dei novant'anni, quando di solito la voglia di sperimentare è andata anche lei in pensione. Forse la voglia di mettersi alla prova con le sette note gli è definitivamente venuta dopo l'uscita Savage Mode II. l'album del 2020 di 21 Savage e Metro Boomin in cui il nostro contribuiva con interventi parlati e parti di narrazione lungo tutto il lavoro. D'altra parte la voce di Morgan Freeman è stata sempre una dei suoi punti forti, che interpretasse Nelson Mandela, un poliziotto disilluso in Seven o persino Dio in persona.