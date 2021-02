Morgan annuncia la reunion a sopresa dei Bluvertigo: "Nuovo disco in primavera"

Da tempo Morgan si diverte a giocare con i suoi follower, sfidandoli a commentare i suoi post e ricompensandoli con inediti ed extra. Questa volta l'artista ha alzato la posta in gioco: 3000 commenti in cambio di un nuovo album dei Bluevertigo. Detto, fatto: sul profilo Instagram di Morgano (nome d'arte social) sono piovuti i commenti richiesti e oltre 11mila like. "Avrete il nuovo album come promesso", ha assicurato il cantautore.