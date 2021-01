Morgan lancia l'inedito "Ano" su Instagram e prepara il bis

Morgan regala inediti ai suoi follower Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Con un rapporto altalenante con il mercato discografico e non solo, Morgan da tempo si è preso la sua rivincita sui social. Per festeggiare i suoi 48 anni, aveva infatti scelto di pubblicare gratuitamente su Instagram una delle canzoni scartate da Sanremo, dal titolo " ‘Il senso delle cose": "Festeggio facendo quel che più mi fa piacere nella vita: fare ascoltare la mia musica. Questo è uno dei cinque brani scartati da Sanremo 2021".

Morgan però è andato oltre e ha affidato ai social "un album di mie reinterpretazioni e riarrangiamenti di grandi capolavori della musica classica in chiave moderna". Anche in questo caso non ha mancato di punzecchiare il Festival: "Il mio buon umore mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica. E' stato realizzato in nove anni di lavoro e di costruzione sonora. Ho l’entusiasmo e l’onore di condividerlo in questo giorno ironicamente e paradossalmente nemico di ogni scelta che possa dirsi artistica".

