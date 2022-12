Morgan festeggia i 50 anni con un concerto speciale al Parioli di Roma

Leggi Anche Morgan pubblica un singolo dopo 10 anni: uscito un brano dedicato a Franco Battiato

Nato a Milano il 23 dicembre 1972, Morgan è uno degli artisti di maggior rilievo emersi dalla straordinaria scena musicale italiana di metà anni 90. Impostosi all'attenzione con i Bluvertigo, ha poi intrapreso la carriera solista per poi affrontare un percorso parallelo come volto televisivo, sia come giudice di talent che come conduttore di numerosi programmi di intrattenimento.

Spaziando dal pop elettronico alla canzone d'autore, dalle colonne sonore dei film ai libri, dalla grafica digitale alle masterclass per gli studenti, in oltre 30 anni ha calcato una moltitudine di palcoscenici, molto differenti tra loro a conferma dell'ecletticità di un artista non etichettabile entro i comuni stereotipi. Dalla voglia di mettere insieme diverse esperienze, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera, è nata l’idea di "Morgan50", un modo per regalare e regalarsi una serata speciale all’insegna della musica insieme alla persone che lo hanno sostenuto e seguito durante il suo percorso artistico.