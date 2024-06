"Dialogo di una buona madre" si inserisce nell'ambito della rassegna "Prima le donne - Nuove storie", che ha preso il via il 21 maggio al Teatro Elfo Puccini diretta da Francesco Frongia e che ogni anno individua un nucleo tematico e chiama a raccolta giovani compagnie e artisti indipendenti.

Il programma 2024 prende a prestito il titolo di un famoso libro di Elena Giannini Belotti, "Prima le donne e i bambini" (edito nel 1980) per sintetizzare il programma di questa edizione, ovvero una drammaturgia al femminile, capace di raccontare storie e personaggi in cui il tema del genere viene riletto per compiere quel piccolo salto per l’umanità, che tanto piccolo non è. Il teatro ha creato figure femminili immortali, donne come Antigone, Nora, Hedda Gabler, Porzia o Mirandolina, ma nessuno di questi ruoli è stato scritto da una donna.

Prima le donne quindi (con o senza bambini) non per essere salvate ma per riprendersi il palcoscenico e il mondo che spetta loro di diritto.