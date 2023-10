Monica Bellucci e Miriam Leone infiammano la Festa del Cinema di Roma.

"Se nel primo c'era una ricerca sull'eleganza e lo stile nel raccontare gli anni 60, come anche nel secondo, in questo terzo film dedicato ad una nostra grande passione per Diabolik, c'è tutta la cultura anni '70 che ci ha cambiato la vita", dice Marco Manetti. Motivi questi che hanno indotto la Astorina a concedere i diritti della trasposizione del re del terrore inventato dalle sorelle Giussani tra tanti richiedenti. "Diabolik - chi sei?" vede dietro la maschera del ladro Giacomo Gianniotti, Miriam Leone è l'affascinante Eva Kant, Valerio Mastandrea l'instancabile ispettore Ginko e Monica Bellucci la aristocratica amante Altea, Pier Giorgio Bellocchio, nel ruolo del sergente Palmer e per questa edizione Lorenzo Zurzolo Diabolik ragazzo, Paolo Calabresi, con le partecipazioni di Max Gazzè, Carolina Crescentini e Barbara Bouchet.

Leone: "Questo film mi ha cambiata

"Eva Kant e questi film mi hanno cambiato la vita artistica - ha detto Miriam Leone con un super pancione di avanzata gravidanza - e non finirò mai di essere grata ai Manetti. Le sorelle Giussani hanno scritto il personaggio misterioso di Eva affichè salvasse sempre quel testone di Diabolik con la dialettica e dandogli umanità. In un mondo in bianco e nero, lei porta l'amore che può superare la violenza nel mondo di Clervile. Come lei anche Altea - Monica Bellucci, scandalosa amante di Ginko si ritrova ad agire con spregiudicatezza e coraggio". Bellucci divide con Leone la ribalta alla Festa del Cinema: "Altea e Eva Kant sono entrambe libere e sensuali anche se di mondi opposti, le Giussani sono riuscite per l'epoca a dare alla luce donne davvero d'avanguardia".