Moderat, due date italiane per il loro luminescente pop elettronico

Il ritorno del trio tedesco di musica elettronica nato a Berlino e composto da Sascha Ring, noto anche come Apparat, e i membri di Modeselektor Gernot Bronsert e Sebastian Szary , è anche dal vivo. Preceduti dai concerti estivi nei festival Music Festival a Roma, e Viva! Festival a Locorotondo, a d distanza di oltre tre anni saranno live in Italia all'interno del loro tour per due date: il 9 e 10 novembre all’Alcatraz di Milano .

Le dieci tracce contenute in "More d4ta" sono arrivate a distanza di sei anni da "III" (Monkeytown, 2016) e rappresentano la quintessenza del sound Moderat, nonostante la genesi dell'album non sia stata facile, così come in passato. Quasi vent'anni fa debuttavano con un EP dal titolo "Auf Kosten Der Gesundheit" (Al costo della salute), ma il primo album è arrivato dopo sei anni. A quei tempi Apparat e Modeselektor erano già ben affermati nella scena berlinese. Sascha aveva già pubblicato il suo album di debutto e Gernot e Sebastian una serie di 12''. Nel periodo del loro incontro, i tre artisti si stavano essenzialmente remixando a vicenda e contemporaneamente si erano trasformati in una band vera e propria, scrivendo insieme e sviluppando un flusso di lavoro ben distinto dagli altri progetti (in una band in cui tutti e tre i componenti sono artisti, produttori e tecnici del missaggio, trovare quel tipo di equilibrio creativo è più complicato di quanto possa sembrare).

Come i precedenti album, anche questo si basa sulla collaborazione dei tre, basata su lunghi periodi di sperimentazione e arricchendo lentamente le idee tra composizioni modulari, field recordings e altro ancora. Alla fine sono tornati nel loro mondo sonoro, un luogo in cui vanno a braccetto pop emotivo ed electronic landscape.

Realizzato in gran parte durante la pandemia e il conseguente stop dei tour, l'album lotta con i sentimenti di isolamento e sovraccarico di informazioni, problemi diventati particolarmente pronunciati negli ultimi due anni. Molti dei testi sono radicati nei frequenti viaggi di Ring alla Gemäldegalerie di Berlino (spesso con la figlia neonata al seguito), dove cercava rifugio nei grandi dipinti del passato mentre si preoccupava per il futuro.



Il quarto lavoro degli Apparat è stato anticipato dal singolo "Easy prey", la traccia più emotivamente nuda dell'album è un pop elettronico scintillante che trasmette i sentimenti più personali del trio con progressioni melodiche, affiancate da pad caldissimi e synth ondeggianti, con quel timbro vocale tenero e malinconico che si diffonde nell'aria notturna.