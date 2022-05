Just Music Festival, Moderat guida il meglio della musica elettronica

La sesta edizione torna dopo due anni di fermo con una due giorni no stop, il 4 e il 5 giugno dalle 16 alle 24, di uno dei più importanti brand del clubbing contemporaneo a livello mondiale: il Circoloco, serata culto nata a Ibiza nell'ormai leggendario club Dc10 e in grado di radunare il meglio della house e della techno in circolazione.

Lo spirito della musica underground tiene insieme i grandi maestri e le nuove star della musica contemporanea; il 4 giugno la dj sudcoreana, di base a Berlino,

Peggy Gou

Moodymann

, già incoronata tra le divinità dell’elettronica: nel 2018 la BBC include la sua "It Makes You Forge" nella lista delle 30 canzoni che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni. Ad alternarsi durante la seratail dj set di Cassy, le sonorità senza confini, dalla techno house al soul, di, ambasciatore della scena di Detroit, la first lady del Circoloco e queen del DC-10 di Ibiza, Tania Vulcano e i set di Sossa che combinano suoni new e old school, per tutti gli amanti dell'house.

Seconda data per Circoloco il 5 giugno, tra i protagonisti

Seth Troxler

DJ Tennis

, con la sua sfrontata combinazione di elettronica ultramoderna e rimandi alle radici più nobili di techno e house. A seguire, la creatività di, il suono caldo e più melodico della techno firmato dal due volte vincitore del DJ Awards, Jamie Jones, il dj e producer inglese Micheal Bibi e i mix da good vibes di Ageless.

Chiusura affidata ai

Moderat

, nome internazionale della scena elettronica che negli anni ha saputo conquistare il pubblico più eterogeneo. Il 10 giugno portano in concerto l’ultimo album, una nuova tappa del loro viaggio sonoro in cui il pop incontra l’elettronica più ricercata.