Miriam Leone conquista Marrakesh con look total black ed eleganza sofisticata

Miriam Leone ha scelto di puntare sull'eleganza per una notte da fiaba a Marrakesh. L'attrice ha condiviso sui social alcune immagini della sua serata nella suggestiva città marocchina, regalando ai follower uno sguardo sul suo look, capace di coniugare sensualità ed eleganza contemporanea. Protagonista assoluto degli scatti è un outfit total black.
Il look total black
Per l'occasione, l'attrice ha scelto una lunga gonna nera abbinata a un reggiseno dello stesso colore, un accostamento che valorizza la silhouette e mette in risalto la sua femminilità. A completare l'ensemble, una giacca nera oversize, indossata con disinvoltura per creare un interessante contrasto tra le linee aderenti del completo e i volumi più ampi del capospalla. Un look essenziale nei colori, ma ricco di personalità.
I dettagli che fanno la differenza
A rendere ancora più ricercato l'outfit sono gli accessori, scelti con attenzione. Miriam Leone completa il look con una lunga collana color oro e un paio di orecchini pendenti, dettagli luminosi che spiccano sul nero dell'abito e aggiungono un tocco prezioso all'insieme. Anche l'acconciatura contribuisce all'eleganza della mise: i capelli sono raccolti in uno chignon sofisticato, che lascia il viso in primo piano e valorizza i gioielli. Con questi scatti da Marrakesh, Miriam Leone conferma la sua capacità di interpretare la moda con uno stile personale, senza rinunciare alla femminilità.