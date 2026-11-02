Miriam Leone conquista Marrakesh con look total black ed eleganza sofisticata

A rendere ancora più ricercato l'outfit sono gli accessori, scelti con attenzione. Miriam Leone completa il look con una lunga collana color oro e un paio di orecchini pendenti, dettagli luminosi che spiccano sul nero dell'abito e aggiungono un tocco prezioso all'insieme. Anche l'acconciatura contribuisce all'eleganza della mise: i capelli sono raccolti in uno chignon sofisticato, che lascia il viso in primo piano e valorizza i gioielli. Con questi scatti da Marrakesh, Miriam Leone conferma la sua capacità di interpretare la moda con uno stile personale, senza rinunciare alla femminilità.