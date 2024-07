Mirano Summer Festival, un mese di musica e solidarietà

Sin dal suo esordio, il Mirano Summer Festival non si è distinto solo per la straordinaria qualità degli artisti locali, delle cover band e dei grandi nomi della musica nazionale che animano le sue serate, ma anche per la sua caratteristica fondante: la solidarietà. Tante le iniziative benefiche che fin dal primo anno hanno accompagnato la kermesse. In 18 anni, il festival ha donato oltre 200.000 euro in beneficenza, sostenendo cause diverse e importanti come l'assistenza alle vittime del tornado di Dolo, i fondi per la casa di riposo Luigi Mariutto, il supporto all'associazione Donne in Rosa, la costruzione del primo parco giochi inclusivo di Mirano e l'aiuto finanziario a famiglie in difficoltà, solo per citarne alcuni.