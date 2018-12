Sono stati recuperati anche due brani non più facilmente reperibili, a suo tempo inclusi nell'antologia fuori catalogo "Mazzini canta Battisti" ("Perchè no" e "Il leone e la gallina").

L`edizione in CD di "Paradiso - Battisti Songbook" contiene inoltre alcune rarità: cinque canzoni di Battisti interpretate in spagnolo e una interpretata in francese.

Dopo aver "riaperto le tracce", come si dice in termine tecnico, degli originari mixaggi (a partire da quelli da 8 o da 16 piste per arrivare a quelli da 48 piste digitali) tutte le registrazioni incluse in "Paradiso - Battisti Songbook" sono state riversate in digitale dai nastri originali, editate, restaurate, rimasterizzate e rimixate a cura del magistrale Celeste Frigo, con la continua, costante e attenta supervisione di Mina, che ha seguito personalmente da vicino l`intera operazione: e ora tutte le canzoni risplendono nella pulizia, nella dinamica e nella pienezza dei suoni e della voce. Ad alcune, cinque in tutto, sono stati addizionati programmazione e tastiere a cura di Ugo Bongianni e Massimiliano Pani. Ma è tutto specificato negli accuratissimi credits di "Paradiso - Battisti Songbook", che - nelle due versioni, CD e vinile - riportano nel dettaglio le informazioni su ogni canzone. È da notare che l`elenco dei nomi degli arrangiatori dei brani è una sorta di "who`s who" della categoria, comprendendo (in ordine alfabetico) Victor Bach, Gianni Ferrio, Detto Mariano, Pino Presti, Gian Piero Reverberi, Gabriel Yared, e i gia' citati Rocco Tanica e Massimiliano Pani. E lo stesso si può dire per i nomi dei musicisti che hanno accompagnato Mina nelle sue interpretazioni: una squadra di strumentisti eccellenti al servizio di una coppia di autori impareggiabile e di una voce incomparabile.

"Paradiso - Battisti Songbook", racchiuso in una elegante e raffinata confezione curata come sempre da Mauro Balletti e da Giuseppe Spada, s`intitola così perchè "per un`interprete cantare le canzoni di Lucio è un`esperienza celestiale", ed esce nell`anno in cui ricorre il ventennale della scomparsa di Battisti.