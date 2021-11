Mina e Celentano tornano insieme con una raccolta di duetti e un brano inedito

IPA

Mina e Adriano Celentano tornano a far sognare il pubblico insieme, con una raccolta di registrazioni in studio dei loro duetti. L'album, "Minacelentano - The Complete Recordings", contiene anche un brano inedito dal titolo "Niente è andato perso" inciso dalle due leggende della musica e firmato da Fabio Ilacqua. Venticinque anni dopo il loro primo successo discografico in coppia, il nuovo lavoro raccoglie tutti le canzoni nate e intepretate per "Mina Celentano" e "Le migliori".