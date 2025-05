Al teatro Manzoni Miguel Angel Zotto porta in scena la storia del tango con l'arte di Astor Piazzolla

Uno spettacolo in cui c'è tanta musica e tanta danza, ma anche i racconti di Zotto, che porta al pubblico la storia del tango. "Sono un po' collezionista del tango, ho tantissimo materiale, materiale filmico, sono un appassionato - spiega in un incontro con la stampa insieme a Daiana Guspero, sua ex moglie ma inseparabile compagna artistica -. Ho vissuto e conosciuto tantissime personalità, cantanti importanti e ballerini fondamentali. Quindi ho molti aneddoti, ho la storia perché ho ascoltato per tantissimi anni la storia del tango: quella del ballo, della musica e delle canzoni. E quello mi ispira per poter raccontare alla gente sempre la storia, perché io credo che senza storia non c'è identità. Perciò i giovani devono conoscerla per poter creare".