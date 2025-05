"Milano per Gaber", cinque spettacoli nel nome del Signor G.

A seguire, venerdì 13 giugno alle 20:30 al Teatro Lirico Giorgio Gaber è la volta di "La visione di Gaber - Canzoni dell'appartenenza tra libertà e partecipazione", di Neri Marcorè e Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Sabato 14 giugno 20:30 al Teatro Studio Melato va in scena "L'illogica allegria - Dal Teatro Canzone alla stand up comedy", spettacolo dedicato alla stand up comedy e la sua relazione con il Teatro Canzone: sul palco si alterneranno quattro comici selezionati da BeComedy, la più importante realtà di divulgazione dello stand up comedy in Italia, con la collaborazione artistica dalla Fondazione Gaber.