Per la Milano Music Week "Il futuro è già qui"

Anche quest'anno saranno molti gli artisti coinvolti nel programma ufficiale per talk, showcase e djset: Gaia e La Rappresentante di Lista saranno protagonisti di due interviste al Castello Sforzesco, Negramaro a Triennale Milano raccontano in anteprima l'album "Free Love" in uscita il 22 novembre, per citare solo alcuni appuntamenti. Nayt presenterà live il nuovo album “Lettera Q”, Jolly Mare si esibirà all’interno della serata Le Cannibale al Dazio di Levante, Pop X farà un live speciale al Castello Sfrozesco, Angelo Trabace suonerà Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, Selton, Eugenio di Via di Gioia e Quren of Saba si confronteranno su musica, politica e attivismo, e poi saranno protagonisti, tra gli altri, Nitro, Mv Killa, Lele Blade, Coco, Post Nebbia. Il closing party si terrà al Dazio di Levante domenica 24 novembre con il live di Venerus e il dj set di Plastica.