Milano, danneggiò auto in sosta: condannato l'attore Artem Tkachuk

Secondo le accuse, le auto in sosta sarebbero state prese a calci dai quattro. Dopo l'arresto era emerso che, all'arrivo della polizia, Tkachuk avrebbe insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre all'accusa di danneggiamento nel processo a porte chiuse, è stato anche denunciato in un fascicolo separato per minacce a pubblico ufficiale per frasi che avrebbe pronunciato come "Adesso vi sfondo" e "Io vi compro tutti". Per quei comportamenti nell'udienza di convalida dell'arresto l'attore si era scusato. Le difese, con l'avvocata Maria Grazia Padula che assiste l'attore e un altro imputato e la legale Alessia Pontenani che difende gli altri due, avevano chiesto le assoluzioni, mentre la procura aveva chiesto quattro condanne a 8 mesi.