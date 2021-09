Mike Patton cancella le date con Faith No More e Mr. Bungle: "Ho problemi di salute mentale"

"Mi dispiace dover riportare che, a causa di motivi di salute mentale , non posso continuare con le date attualmente programmate di Faith No More e Mr. Bungle". Attraverso un post sui propri profili social Mike Patton ha informato i fan di aver cancellato i concerti del tour americano dei Faith No More , ritornati sui palchi dopo cinque anni, e i rinati Mr. Bungle .

l cantante ha rivelato: "Ho problemi esacerbati dalla pandemia che mi stanno mettendo alla prova in questo momento". Patton ha deciso lo stop perché "non sento di poter dare quello che dovrei a questo punto e non darò niente di meno del 100 per cento". Infine conclude: "Mi dispiace per i nostri fan e spero di farmi perdonare presto. Le band mi supportano in questa decisione e non vediamo l’ora di affrontarlo in modo sano".

Le 12 date americane sarebbero dovute partire il 16 settembre da St. Louis. Al momento rimangono invece confermate le quelle europee (ma senza appuntamenti in Italia) previste per il 2022, già rimandate dall'estate 2020.

Sempre attraverso i social, i membri dei Faith No More si sono scusati con i fan spiegando di aver preferito mettere davanti a tutto la salute di Patton: "Dopo quasi due anni di pandemia e lontananza dalla scena è stato straziante dare la notizia alla nostra troupe. Consideriamo il nostro team come una famiglia. Andare avanti con le date del tour avrebbe avuto un effetto profondamente distruttivo su Mike, il cui valore come fratello significa per noi molto di più del suo lavoro di cantante. Può contare sul nostro supporto al 100% per fare ciò che deve fare e per farlo al meglio. Allo stesso modo chiediamo anche il vostro supporto in questo momento".