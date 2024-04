L'attore popolare per la saga di Austin Powers e per aver dato la voce a Shrek, ha partecipato alla cerimonia dei premi AFI

Il popolare "Austin Powers" ha partecipato alla cerimonia degll'AFI in cui è stato consegnato a Nicole Kidman il Life Achievement Award presentandosi in scena mascherato con mantello e maschera veneziana. E quando si è svelato ha mostrato un look totalmente inedito, con capelli bianchi e tagliati cortissimi.

Prima uscita pubblica per Mike Myers dopo oltre un anno in cui l'attore si era tenuto lontano da tutti gli eventi.

Tgcom24

L'attore, che è stato anche la voce di Shrek nella versione originale della popolare saga di animazione, è stato lontano dai riflettori per alcuni anni: il suo ultimo ruolo sullo schermo risale al film di David O. Russell del 2022, "Amsterdam". Nello stesso anno, l'attore di "Love Guru" ha creato e recitato nella serie Netflix "The Pentaverate".

Qualche anno fa si sono diffuse voci di un quarto capitolo della serie "Austin Powers" in lavorazione, ma poi non ci sono state più né conferme né aggiornamenti. A maggio 2022 Myers aveva detto di non poter "né confermare né smentire l'esistenza o l'inesistenza di un tale progetto, se esiste o non esiste".