Miguel Bosé nella sua autobiografia: "I miei genitori erano dei mostri, papà voleva fossi macho"

Miguel Bosé ha presentato in Spagna la sua biografia "El hijo del Capitán Trueno": un libro di memorie con cui rievoca diversi momenti della sua infanzia e gioventù, segnate dalle contraddizioni che sentiva di vivere con il padre e la madre, figure di successo che suscitavano in lui anche "grande ammirazione". In un incontro con media iberici il cantante ha raccontato: "Il problema che aveva Miguelito era quello di sopravvivere tutti i giorni a quei due mostri che così tanta ombra ed eclisse causavano", in riferimento al tumultuoso rapporto con i defunti genitori, il torero Luis Miguel Dominguín e l'attrice italiana Lucia Bosé.