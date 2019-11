Mietta festeggia i 50 anni con "Cloro" | Guarda il video in anteprima

Ha spento 50 candeline pochi giorni fa, il 12 novembre, e per festeggiare Mietta si regala un nuovo singolo. Esce infatti "Cloro", di cui Tgcom24 vi presenta in anteprima il video. "Ci sono due cose che mi piacciono di questo brano - dice lei -: il testo, che riesce a essere di qualità pur con l’uso di parole inconsuete come cloro, e poi la grammatica musicale, mai banale".