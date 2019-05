All'inizio di aprile ha subito un delicato intervento al cuore e... guardando il video, che ha postato su Instagram, sembra proprio che si sia rimesso completamente. Nella clip Mick Jagger, 75 anni, balla e salta, scatenato più che mai, come se di anni ne avesse la metà! Il rocker dei Rolling Stones si sta preparando a tornare in tour con la sua band, dopo aver rimandato gli spettacoli negli Stati Uniti e in Canada per concentrarsi sulla sua guarigione.

Un post condiviso da Mick Jagger (@mickjagger) in data: Mag 15, 2019 at 4:58 PDT

In t-shirt bianca, pantaloni da jogging e scarpe da ginnastica Mick appare in splendida forma e mostra un fisico asciutto e agile. Immediati e tantissimi i complimenti social al video, primo fra tutti i figlio Lucas, 19 anni che ha scritto un eloquente: "Oh woah!"



Una fonte ha dichiarato al tabloid The Sun che i medici sono davvero contenti dei progressi di Jagger, che è tornato in pena salute: "Il suo modo di mangiare sano lo ha aiutato nella guarigione e lo spavento preso gli ha ricordato che deve prendersi cura di se stesso...".